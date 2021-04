Candidato promete llevar gratis a Metallica a Reynosa si gana el 6 de julio

El candidato de Partido Verde a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos González, prometió que de ganar la elección el 6 de junio, usará los recursos del erario público para llevar a la agrupación Metallica.

“La lana es de nosotros, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla; y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa. ¡Ya basta, ya basta, ya basta de que nuestra lana se la chinguen, en cualquier cosa!”, dijo.

El pasado lunes iniciaron oficialmente las campañas electorales en Tamaulipas para candidatos a alcaldes y diputados locales, algunos realizaron mítines y caravanas, otros encabezaron eventos masivos y conciertos.

“No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmadre, este no es un proyecto de Carlos González, es un proyecto de todos; tenemos que empezar a involucrarnos ya, basta de que saqueen a Reynosa, de ver un Reynosa gris, que no avanza y no progresa, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla”, dijo.