Mesera de Veracruz apoya marcha de mujeres con pancarta desde el interior del restaurante

La imagen de Katia Gómez, quien el pasado domingo mostró su solidaridad con la marcha de mujeres del domingo, desde una de las ventanas de su centro de trabajo en Xalapa, Veracruz, rápidamente se difundió en redes sociales.

Te recomendamos VIDEO: Así se vivió la marcha del Día Internacional de la Mujer en los estados

Cuando las vi pasar me emocioné bastante porque me sorprende cómo las mujeres se unen en la marcha, si deseaba estar ahí y dije no puedo tengo que trabajar, dije voy a poner un cartel que ellas sientan que las estoy apoyando”, comentó la mesera Katia Gómez Rodríguez.

Katia Gómez Rodríguez nunca imaginó que mostrar su solidaridad con la marcha feminista en la ciudad de Xalapa, causaría furor entre las participantes y las redes sociales.

Desde el restaurante donde trabaja los fines de semana como mesera, quiso con este sencillo mensaje expresar su sentir

Dije las mujeres somos muy fuertes, unidas cuando vi mi foto en las redes me sorprendí nunca pensé que fuera llegar todo eso muy rápido, no pensé que se viralizara porque yo, igual estoy de acuerdo con todo ese movimiento, soy mamá y tengo un hijo”, relató Katia.

A sus 24 años, Katia es estudiante de ingeniería eléctrica, es madre soltera y como muchas mujeres trabaja los fines de semana para costear parte de sus gastos.

Para ayudar a mis papás con los gastos, para la licenciatura y apoyar un poco lo económico en la casa, por los problemas económicos que hay. Me embaracé tuve un hijo, mi hijo tiene 3 años y pues seguí con la carrera a pesar de todo seguí estudiando, no me salí de estudiar ahora los tiempos para los jóvenes ya no es como antes”, reiteró Gómez Rodríguez.