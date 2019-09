Merkel insinúa que será académica después de dejar la política

La canciller alemana, Angela Merkel, insinuó el sábado que podría regresar al ámbito académico al final de su actual mandato, que finaliza en 2021.

De todas maneras, todas las universidades que me han otorgado un doctorado honorario volverán a tener noticias mías cuando deje de ser canciller”, dijo Merkel, quien ha estado en el cargo desde 2005, en un discurso en la Escuela de Negocios NHL de Leipzig.

La Escuela de Negocios de Leipzig le otorgó a Merkel, de profesión física, un título honorífico en una ceremonia a la que asistió Christine Lagarde, nominada para convertirse en la próxima presidenta del Banco Central Europeo.

Regresaré y no me quedaré por poco tiempo como hoy. Me quedaré más tiempo”, dijo Merkel, provocando risas en la audiencia.