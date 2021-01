Así lucen los mercados de juguetes en CDMX previo al Día de Reyes

En la Ciudad de México, cientos de capitalinos están visitando mercados, tianguis y centros comerciales, en busca de juguetes para este 6 de enero.

A pesar de que la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo y establecimientos no prioritarios deben cerrar sus puertas, la zona del mercado de la merced estaba abarrotada previo al Día de Reyes.

Cientos de personas no guardaban las medidas sanitarias.

En el Barrio de Tepito, ocurrió un fenómeno similar. La gente recorría las calles y pasillos en busca de mejores precios.

Los precios consideraron que eran accesibles.

Algunos comercios de la zona Centro abrieron sus cortinas a la mitad, o atendían a través de la puerta metálica para evitar ser sorprendidos por las autoridades.

“Por dónde vivimos no había el día de hoy no había juguetes, vivimos en el poniente nos queda cerca Tacubaya, pero ahora el mercado el tianguis que se pone no lo dejaron poner, nos dijeron que de este lado si estaba abierto”, refirió el comprador Diego.