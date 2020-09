Desolado el festejo del 63 aniversario del Mercado de la Merced por coronavirus

El Mercado de La Merced cumplió este jueves 63 años de haber sido fundado, pero este año, por la pandemia del coronavirus, la celebración fue diferente. No hubo los grandes bailes ni las grandes orquestas, tampoco grupos musicales ni equipos sonideros.

“Aquí ha sido mi vida durante 68 años que tengo, yo llegué con mis abuelos, mi madre y ahora están conmigo mis hijos, tengo 56 años en este mercado hermoso, lleno de vida, lo festejo cada año, pero ahora con esta enfermedad no hay festejo. Si no, hubiera una orquesta, mole, vino para convivir con toda nuestra gente. Ahora se ve está muy triste por la enfermedad, porque no podemos recibir a tantos, no podemos tener una buena orquesta, ni una buena comida, porque no nos podemos salir de los lineamientos que nos marca el gobierno”, dijo el comerciante Ignacio Palma.