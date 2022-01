Mentirosos, los que están en contra de la iniciativa eléctrica: Manuel Bartlett

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, dijo que, en el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, que está en curso, se expresan todas las voces, sin embargo, calificó de mentirosos a quienes están en contra de la iniciativa.

Sobre las opiniones en contra de la iniciativa que han dado especialistas, académicos y exfuncionarios expertos en el tema eléctrico dijo:

“¿Qué me parecen los en contra? Muy mal. ¿Cómo crees que me parecen? Son malísimos. Son mentirosos, la iniciativa del presidente es muy clara en su exposición de motivos, no han hecho la menor crítica hacia ella, se van en decir que la energía sucia, son mentiras, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la República de la iniciativa”, indicó Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad.