Menor sobreviviente al accidente de migrantes en California narra su experiencia

A 10 días del accidente en el condado de Imperial, California, donde murieron 13 personas indocumentadas, 10 de ellas mexicanas, un menor originario de Guerrero narra lo que vivió ese día cuando la camioneta en que iba, con otras 24 personas, fue impactada por un camión de carga.

Aun con temor José Martínez sabía que esa camioneta era su única oportunidad de cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos.

“Como que no me sentía muy confiado para subirme, pero no había de otra, me tenía que subir”, explicó José Martínez, migrante sobreviviente.

El joven de 16 años desconocía el área, pero recuerda que eran tres camionetas las que manejaron aproximadamente 40 minutos rumbo a la frontera, la madrugada del 2 de marzo, en cuestión de 20 minutos cortaron un pedazo del muro.

La tercera camioneta se descompuso, entonces los pasajeros se repartieron entre las otras dos camionetas, incrementando de 19 a 25 personas a bordo.

En el momento del impacto José iba agachado junto a un amigo.

“Yo lo único que me acuerdo antes del accidente es cuando le pregunté a mi amigo cómo se sentía y él me contestó que se sentía entumecido, que ya no sentía los pies y ahí fue cuando yo le eché ánimos y de ahí ya no me acuerdo para nada ni cómo chocamos”, José Martínez, migrante sobreviviente.