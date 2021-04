Menor que sufrió intento de abuso por Saúl Huerta pide al diputado aceptar responsabilidad

Desde la cama de una clínica al sur de la Ciudad de México (CDMX), el menor supuestamente agredido por el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, le hizo un llamado para que acepte su responsabilidad del abuso sexual que cometió en su contra.

El adolescente de 15 años está deprimido, casi no ha querido comer y tiene pensamientos suicidas, tras sufrir un presunto abuso sexual de parte del legislador.

Fue internado con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con la autorización de sus padres, el joven fue entrevistado y dijo que estaba contento con la propuesta que le realizó el legislador, de venir a la Ciudad de México desde el estado de Puebla, para trabajar como su asistente y con el dinero ayudar a su familia, su padre estaba enfermo.

“Que nada más lo que iba hacer es sacar copias, entregar papeles, hacer depósitos. Me sentía muy bien… ¿estabas contento?… Por conocer lugares nuevos ¿Ya habías venido a la Ciudad? De muy pequeño. Fue al tianguis y uno de los líderes le dijo que a mi papá le dio COVID-19, nos iba a apoyar. Nos apoyó con una despensa, nos pidió la ubicación de nuestra casa y él fue y la entregó personalmente”, explicó el menor de edad.

Este sábado fue sometido a un estudio en psicología por parte de los peritos de la Fiscalía de Justicia… Dijo que si hay más personas que fueron atacados por el diputado deben externarlo.

“Me siento mal. Me dan crisis de ansiedad… yo diría que alcen la voz, que no se queden callados”, aseguró.

El menor estudia el bachillerato, le gusta al basquetbol y dice que al recuperarse le gustaría terminar sus estudios y ser chef. El doctor que lo atiende diagnosticó que tiene una crisis.

“El diagnóstico es una crisis depresiva y crisis de angustia trastornos de angustia, datos de dificultad respiratoria. Por las situaciones que se vivieron sugiero que se le haga prueba para el virus de papiloma humano, prueba para el VIH y hacer también su prueba de COVID-19”, mencionó Fausto Ramsés Martínez, doctor de la Clínica CAME.

El padre del menor de edad dijo que todos fueron engañados por el diputado.

“No es algo político, simplemente quiero justicia para mi hijo. Me dio COVID-19, estaba internado, el diputado se acercó a nuestro puesto y ahí fue que abordó a mi hijo, le pidió su número, que no se preocuparan que nos iba apoyar. Le digo está bien si quieres ir está bien. Adelante, pero si ves cualquier cosa… Nunca conté con que el diputado Saúl… Me lo iba a drogar pues. El diputado nos vio vulnerables”.