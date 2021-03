Memorial en vallas del Palacio Nacional ‘merece mucho respeto’: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este lunes 8 de marzo de 2021 como “creativo y digno” el memorial pintado por grupos feministas en las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional.

“Eso es algo creativo, algo muy digno, que merece mucho respeto el poner los nombres de las mujeres que han perdido la vida por la violencia. Eso es otra cosa, la valla se puso porque están muy molestos los conservadores y son chuecos, son muy hipócritas y se meten en todos los movimientos a provocar, no ellos, pero manipulan, tienen forma de hacerlo y cuentan también con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación, no con todos, también no quiero generalizar”.