Memorial improvisado en Basílica de Guadalupe alivia duelo a familiares de fallecidos por COVID-19

Y en más de un año de pandemia, familiares de personas fallecidas por COVID-19 han buscado de diferentes maneras procesar el duelo por la muerte de sus seres queridos. Muchos de ellos ni siquiera pudieron despedirlos como lo deseaban. En la Basílica de Guadalupe se ha ido construyendo un memorial en homenaje a ellos.

Veladoras y mensajes con los nombres de las víctimas, peticiones y oraciones son colocados en el memorial ubicado a un costado de la estatua de Juan Pablo II, en la Basílica de Guadalupe.

Hector acudió al memorial con su esposa Alejandra, quien sufrió la muerte de su madre. Ninguno pudo despedirse de sus familiares.

“Una hojita no alcanza para todo lo que se le quisiera decir pero si es diferente la manera de despedirse a la tradicional, porque no lo vez, no lo abrazas, no lo besas, no lo sientes y si es como llorarle al vacío”, insistió Héctor.