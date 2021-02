Mejora vacunación en Ecatepec durante su tercer día, pero siguen los reclamos por centros cerrados

Aunque durante el tercer día de vacunación contra el COVID-19 en Ecatepec, la situación mejoró, continuaron en algunas vialidades los reclamos y bloqueos por los puntos de vacunación que no se abrieron.

Unas mil 500 personas bloquearon los seis carriles de Avenida Central, en protesta porque no se abrió el centro de vacunación que se tenía programado instalar en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

Elementos de la Policía municipal desalojaron a los manifestantes, en su mayoría adultos mayores. Funcionarios del Ayuntamiento prometieron transportarlos al centro de vacunación ubicado en Las Américas y darles un trato preferencial.

“Nadie nunca nos informó qué no se iba a vacunar, que no iba a ver servicio, nadie, porque no, nos avisaron desde ayer”, dijo Margarita.