Mejora el único hospitalizado tras la violencia en el Estadio Corregidora

Luego de siete días bajo estricta vigilancia médica, Esteban de 24 años de edad el único joven que continúa hospitalizado en Querétaro tras la riña ocurrida en el Estadio Corregidora de Querétaro, comienza a responder a las instrucciones de los especialistas, aunque sigue intubado.

“El paciente ya está más reactivo, más despierto, moviliza extremidades, obedece órdenes, le pedí que me levantara la mano derecha, me levantó la mano derecha, le pedí que me apretara la mano, me aprieta la mano; su evolución ha sido favorable, sigue intubado porque cuando empezamos a bajar la sedación porque tiene parámetros ventilatorios muy bajos”, dijo Leopoldo Espinoza Feregrino, director del Hospital General de Querétaro.