Sigue en observación paciente diagnosticado con coronavirus en Culiacán, Sinaloa

El hombre de 41 años originario de Hidalgo que continúa aislado en un hotel de Culiacán, Sinaloa, sigue en observación, a pesar de que ya no presentar síntomas de coronavirus.

No tiene ninguna manifestación clínica, llego con algunas manifestaciones leves dolorcito de garganta como febril, dolores de cabeza, ahorita ya no tiene ninguna manifestación están manteniéndose en un cuarto de aislamiento en el hotel que está hospedado por cuidados de vigilancia. Ya ni paracetamol está tomando no ha requerido ningún medicamento”, señaló Efrén Torres Encinas, secretario de Salud de Sinaloa