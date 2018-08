Papá de Meghan Markle teme no volver a ver a su hija, según The Sun

Thomas Markle no ha vuelto a hablar con su hija Meghan desde su boda con el príncipe Enrique de Reino Unido y teme que no lo contacte nunca más, reportó este lunes el diario The Sun.

No espero volver a verla o escuchar de ella y está bien”, dijo Thomas Markle, según fue citado por el tabloide británico.

La exactriz estadounidense Meghan, de 37 años, ahora duquesa de Sussex, se casó con Enrique, el nieto de la reina Isabel II y sexto en la línea de sucesión al trono, en una rutilante ceremonia en el Castillo de Windsor en mayo.

Sin embargo, los momentos previos a la boda quedaron opacados por su padre, un exdirector de iluminación de series y telenovelas de la televisión estadounidense, quien decidió no participar días antes del evento, luego de someterse a una cirugía del corazón.

También salió a la luz que se había sacado fotos con un paparazzi, un hecho que contribuyó al escándalo antes del casamiento.

En una entrevista con The Mail on Sunday, otro tabloide británico, Thomas Markle, quien vive en México, dijo que le había cortado el teléfono a Enrique, de 33 años, antes de la boda después de que el príncipe lo regañó por las fotos que se sacó.

Markle dijo al Sun que desde que habló con los medios luego de la boda para dar su opinión, no había vuelto a saber nada de su hija y que creía que había sido “bloqueado para siempre” por la realeza británica.

No he tenido manera de contactarla. El número de teléfono al que llamé no funciona más. El enlace con la familia real nunca devuelve las llamadas y no hay una dirección a la que pueda escribirle”, dijo Markle en video clips publicados en la página web del Sun.

Markle dijo que extrañaba a su hija y quería ser parte de su vida. “Me gustaría que mi relación con Meghan sea de padre e hija como siempre ha sido”, dijo. “Me gustaría dejar atrás nuestras diferencias y reunirnos. Te extraño mucho. Si tengo un mensaje para Enrique es, supéralo, soy tu nuevo suegro”.

La oficina de Enrique, el Palacio de Kensington, dijo que no iba a hacer comentarios sobre las entrevistas.

LA MADRE DE MEGHAN PLANEA MUDARSE A LONDRES PARA VIVIR CERCA DE SU HIJA

Por otra parte, el tabloide británico “Daily Express” anunció este lunes que Doria Ragland, madre de la duquesa de Sussex, Meghan, planea mudarse al Reino Unido desde Estados Unidos para vivir cerca de su hija y su esposo, el príncipe Enrique.

Raglan, de 62 año y el único miembro de la familia de la novia que asistió en mayo a la boda de Meghan y Enrique, prepara el traslado para antes de su próximo cumpleaños, en septiembre, aseguró al rotativo una de sus amigas cercanas.

La madre de la duquesa, que desde hace meses va acompañada de un guardaespaldas, dejó en mayo su labor como trabajadora social en una clínica de salud mental en Los Ángeles (Estados Unidos), de acuerdo con esa fuente.

Se está preparando para mudarse a Londres, creo que irá lo antes posible. Sé que está deseando vivir más cerca de su hija”, dijo la amiga de Raglan al periódico británico, que no ha revelado su identidad.

El padre de Meghan, Thomas Markle, no asistió al enlace real en el castillo de Windsor, al alegar motivos de salud.

La decisión fue anunciada poco después de que los medios británicos revelaran que Markle cobró 100.000 libras (113.630 euros) por unas fotografías que le tomó un paparazzi e hizo pasar por imágenes robadas.

Los hermanos por parte del padre de la antigua actriz de la serie de televisión “Suits” tampoco fueron invitados a la boda, en la que el príncipe Carlos, padre del novio, acompañó a Meghan del brazo hasta el altar.

Raglan es “ferozmente leal a Meghan” y “nunca le traicionaría como el resto” de su familia, afirmó su amiga al “Daily Express”.

