Meghan Markle escribe el prólogo de un libro de cocina comunitaria en Londres

La esposa del príncipe Enrique, Meghan Markle, ha escrito el prólogo de un libro de cocina benéfico para las víctimas del incendio de la Torre Grenfell, lo que supone su primer proyecto en solitario desde que forma parte de la familia real británica, informó hoy el palacio de Kensington.

La duquesa de Sussex aseguró en su escrito que “inmediatamente se sintió conectada” con esta cocina comunitaria femenina, denominada Hubb Community Kitchen, que ha lanzado el libro para apoyar a las familias de los 72 fallecidos que provocaron las llamas el 14 de junio de 2017 en la Torre Grenfell, ubicada en el oeste de Londres.

La estadounidense asistió por primera vez a estas cocinas el pasado mes de enero y después ha realizado varias visitas privadas en las que se ha reunido con las voluntarias para conocer más de cerca su trabajo.

The Duchess of Sussex is supporting a new charity cookbook, 'Together: Our Community Cookbook', which celebrates the power of cooking to bring communities together. #CookTogether pic.twitter.com/XEclxgQjR4

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 17, 2018