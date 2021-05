Megadeth anuncia salida de David Ellefson, su bajista, tras acusaciones de acoso sexual

La banda Megadeth, anunció la salida del bajista David Ellefson, luego de que este fuera acusado de acoso sexual de menores de edad; dichos hechos transcurren semanas después de que Dave Mustaine y la página de la agrupación lo dejaran de seguir en redes sociales.

A través de un comunicado en Twitter, la banda señaló su postura frente a las acusaciones contra David Ellefson, debido a que presuntamente mantenía conversaciones inapropiadas con una fan menor de edad.

“David Ellefson ya no estará tocando con Megadeth y oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Si bien no sabemos los detalles de lo ocurrido, con una relación ya tensa, lo que se ha revelado es suficiente para hacer que trabajar juntos sea imposible en el futuro”, señalaron.