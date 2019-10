Medina Mora rechaza acudir al Senado; este martes se analizará renuncia

El Senado de la República ofreció al ministro Eduardo Medina Mora acudir a este órgano legislativo para ampliar los motivos de su renuncia, pero no aceptó, por lo que este martes el pleno la aprobará.

Te recomendamos: AMLO niega venganza política contra Medina Mora

La renuncia es definitiva e irrevocable, hizo saber el exministro al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien le propuso comparecer.

La comunicación fue a través de una tercera persona, de confianza para el exministro, explicó el coordinador Monreal porque el exfuncionario no desea hablar con nadie.

Él ha declinado, él ha dicho que no desea, que no tiene intención de acudir al Senado y que tampoco ampliará su carta de renuncia, que lo ha hecho ya y que desea se agote todo el proceso de renuncia que la considera irrevocable y definitiva. Entonces, en razón de eso, el Senado actuará mañana en el pleno para aprobar la renuncia del ministro e iniciar el proceso institucional de sustitución, el derecho de presunción de inocencia es para todos y yo creo que él está en un momento difícil en donde nosotros no deseamos abonar en esta crisis de linchamiento que existe contra él, yo lo busqué por interpósita persona, un amigo común, no ha contestado el de manera directa. Él está un poco ausente y yo lo respeto, no tiene comunicación con nadie, pero quien me comunicó sus deseos es una gente muy cercana a él”, refirió Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.