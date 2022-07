Medidas cautelares impuestas por el INE serán impugnadas: Sheinbaum

Las medidas cautelares que le impuso el Instituto Nacional Electoral van a ser impugnadas, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Se van a impugnar todas las denuncias que se están presentando. No tiene sustento lo que están planteando, inclusive esta lista que quieren hacer de que ahora ya te vamos a poner en la lista negra, viola completamente la libertad de expresión y viola además las garantías individuales, los derechos humanos, los derechos políticos por completo; es más bien de nuevo pues el Instituto Electoral queriendo ser parcial en un proceso. Entonces, vamos a impugnar en los órganos que nos corresponden y estamos haciendo bien las cosas”, apuntó la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, rechazó los señalamientos sobre presuntos actos anticipados de campaña con miras a la Elección Presidencial del 2024.

“Estamos asistiendo a distintos eventos, algunos de ellos los convoca nuestro partido y no estamos violentando nada, lo que estamos haciendo son eventos de unidad en nuestro partido, no se está llamando a votar por nadie, no se está violando ninguna veda electoral”, destacó Sheinbaum.