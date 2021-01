Medida del INE sobre mañaneras es un ‘atentado a la libertad’, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se negó a dar su opinión sobre la reelección de alcaldes porque dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) quiere censurar sus conferencias mañaneras, medida que calificó como una ‘atentado a la libertad‘.

Te recomendamos: Morena presenta apelación tras acuerdo del INE para evitar que AMLO hable de temas electorales

“No voy a opinar sobre el tema porque andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que no hable de democracia, imagínense, que es sinónimo de libertad, entonces vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Electoral, lo que yo creo es que hay que hablar de democracia”, dijo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador consideró que se tiene hablar de la democracia, de que no se entreguen despensas, que no se obligue a nadie a votar por un candidato o partido, que no se rellenen las urnas, no se falsifiquen actas o no haya fraude electoral.

“Eso es lo que quiero seguir diciendo, no que voten por tal partido o candidato, no, eso sería inmoral, es antidemocrático, lo que quiero seguir transmitiendo es que todos tenemos que ser guardianes de la democracia y procurar que las elecciones sean libres”, expresó el Jefe del Ejecutivo Federal.

AMLO recordó que su administración presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque consideró que esta medida del INE es una censura abierta.

“Sí, sí, hablamos de todo, pero quiero que termine este tema, que el Tribunal resuelva sobre qué podemos decir, ojalá en su resolución, si van a sostener la censura, especifiquen qué no puedo decir para que yo tenga aquí una tarjeta, ‘esto no puedes decirlo, no puedes decir que las elecciones sean limpias, no puedes decir que no haya fraude electoral”, dijo López Obrador.

López Obrador cuestionó porque el INE le tiene miedo a la democracia y señaló que la función de ese instituto no es censurarlo.

“No sé por qué le tienen miedo a la democracia, en qué andan pensando o en qué andan, si no se infringe la ley, si no se llama a votar, si no de hace propaganda a favor de un partido desde el Gobierno no hay ningún impedimento, ningún delito. “Que porque la Constitución, el Artículo 41, eso es propaganda, esto no es propaganda, es informar al pueblo, es ejercer la libertad que tenemos todos y no debe haber censura, ahora resulta que el INE va censurarme, esa no es su función, pero vamos a ver”, sentenció el mandatario mexicano.

Con información de rede sociales del Gobierno de México.

RAMG