Médicos y enfermeras son homenajeados en el Senado por su lucha contra el COVID-19

Personal médico fue homenajeado en el Senado de la República por su labor en la lucha contra la pandemia de COVID-19 en todo México.

“Era desesperante, había momentos en que llegaba uno a la casa a llorar con la familia realmente, a desahogarse a pesar de todo lo que hacíamos por el paciente desgraciadamente fallecían, atendimos a un paciente que llegó con dificultad respiratoria y durante la intubación y los procesos, una de las mangueras boto y me salpicó sangre, durante ese procedimiento pues me infecté, la primera vez que me infecté sentí mucho temor de dejar solos a mis hijos”, dijo la doctora Zoyla Figueroa.

La muerte de muchos pacientes en sus manos es un recuerdo que hoy los acompaña, pero también el de haber salvado muchas vidas en la adversidad de una pandemia que para ellos parecía no tener fin.

“Esta pacientita realmente me imploró, me lloró, los familiares también, sus hijos, su esposo para que no fuera trasladada, pero pues no podíamos más que trasladarla, se trasladó y desafortunadamente falleció, eso me impactó bastante”, agregó el doctor Mario Morales, médico.