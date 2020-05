Médicos y enfermeras acuden a recibir terapia psicológica por temor al COVID-19

Los altos niveles de ansiedad por los fallecimientos de pacientes, el temor al contagio propio y a sus familiares de coronavirus COVID-19, son tan solo algunos de los motivos por los cuales los médicos y enfermeras se están acercando a recibir terapia psicológica en México.

El primero, es el tema de la incertidumbre, el miedo a la enfermedad, al COVID, y lo que la incertidumbre no únicamente a eso si no a cualquier situación que nos enfrenta”, dijo Mariana Martínez Guillen, directora de “Tu mente sana”.

Es caso de Ivette Ángulo Mendoza, quien es Química laboratorista desde hace 18 años. El pasado 9 de marzo su vida profesional y personal dio un giro total, luego de que comenzó a recibir las pruebas COVID-19 en el hospital privado donde labora.

Sí he tenido momentos de ansiedad bastante altos, al grado de que llega un momento en el que siento la necesidad de salir corriendo del hospital, el hecho de portar el equipo durante 8 horas seguidas es de verdad algo muy complicado, la visión no es la misma, la oxigenación no es la misma, el agotamiento es realmente complicado, pero finalmente al otro día me vuelvo a levantar con la misma convicción de seguir poniendo mi granito de arena”, destacó Ivette Ángulo Mendoza, química laboratorista.