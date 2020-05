Médicos voluntarios se ofrecen a atender pacientes con coronavirus en CDMX

Natalia Agusti es la encargada del Centro de Enfermedades Respiratorias en un hospital particular al poniente de la Ciudad de México. A finales de febrero contrajo la enfermedad de uno de sus pacientes en su consultorio.

Tras superar la enfermedad, regresó al hospital. Considera que ahora tiene menos posibilidades de contraerla que otros profesionales de la Salud que aun no se contagian.

A mi me interesa de verdad poder ayudar a que no se expongan mis colegas que no han estado expuestos. Poder ayudar a más gente y poder ayudar en un futuro a diagnosticar esto más rápido”, reiteró.

De 8 de la mañana a 8 de la noche permanece en el Triage de este hospital. Es la zona donde se realizan pruebas y además se evalúa y clasifica a quienes presentan síntomas relacionados con el COVID. En casos graves aquí se estabiliza a los pacientes.

Natalia dice estar dispuesta a colaborar en el Centro Banamex, que desde la semana pasada funciona como hospital ambulatorio.

No voy a dejar el área donde estoy que es en las mañanas. Pero si hubiera la oportunidad y me llaman a turno nocturno. Todo el mundo me dice ¿y a qué hora vas a dormir? A lo mejor en dos o tres meses todo se calmará y tendremos un chance de descansar en casa”, concluyó Natalia Agusti, del Centro de Enfermedades Respiratorias Hospital Particular CDMX.