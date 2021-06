Médicos que atendieron temporalmente unidades COVID renovarán contrato en hospitales de CDMX

En la Ciudad de México la ocupación hospitalaria se mantiene en 7%, por lo que están dejando de operar unidades COVID. Este martes lo hizo la unidad médica temporal COVID-19 que se instaló el 28 de abril del año pasado en el Centro Citibanamex que atendió a más de 9 mil pacientes y funcionó gracias a una colaboración entre la iniciativa privada. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y la facultad de medicina de la UNAM. Los médicos que fueron contratados para esta unidad serán reubicados en hospitales de la Secretaría de Salud capitalina.

Te recomendamos: Dan de alta al último paciente internado por COVID-19 en el Centro Citibanamex

Gerardo es parte de los tres mil profesionales de la Salud que estuvieron los últimos 13 meses atendiendo pacientes COVID en la unidad temporal Citibanamex. Tras el cierre de esta unidad, la Secretaría de Salud Capitalina informó que los médicos que ahí laboraron serán reecontratados en 32 hospitales y 220 centros de salud de la dependencia.

Sarahí también atendió en esa unidad a personas infectadas por el virus. Cuenta que firmaba contrato cada 3 meses, pero ya recibió la invitación para ingresar al sector salud de la Ciudad de México.

“Me siento triste porque no quería que esto terminara, sin duda me quedaría aquí si durara la pandemia 2, 3 años más. Antes trabajaba en un hospital privado, ahora que esto termina a muchos médicos nos trasladaron a hospitales de SEDESA, a mí me mandaron al Toxicológico de Venustiano Carranza. Sí estoy contenta con el hospital que me asignaron y sí quiero trabajar para SEDESA, ojalá me renueven el contrato”, dijo la médico general Sarahí Hernandez, de 29 años.