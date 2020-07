Médicos que tratan COVID-19 en Tabasco sufren desmayos por falta de ventilación

Varios trabajadores del área COVID-19 se han desmayado en el Hospital General de Zona número 46 en Villahermosa, Tabasco, debido a la falta de ventilación, informó a ‘Despierta’, personal de la institución.

Médicos y enfermeras que pidieron el anonimato, señalaron que en el segundo piso del hospital donde atienden pacientes de COVID-19 han alcanzado una sensación térmica de 50 grados debido a las tres capas de ropa que deben usar y la falta de aire acondicionado.

Una trabajadora del Hospital General de Zona número 46 en Villahermosa, Tabasco, dijo: “Nuestros compañeros se han desmayado, deshidratados, han bajado a urgencias a que los hidraten, los tienen que canalizar para pasarles suero”.

El personal médico dijo que desde marzo pasado que inició la emergencia sanitaria enviaron escritos a la dirección del Hospital y la Delegación del IMSS en Tabasco, pero la respuesta llegó hasta que empezaron los desmayos.

Un trabajador del Hospital General de Zona número 46 en Villahermosa, Tabasco, señaló: “Qué necesidad hay de que nuestros compañeros se tengan que desmayar por deshidratación, sabes qué pasa, con ese traje entramos a un área donde ocho horas mínimo no podemos tomar ni agua, no podemos comer nada, no puedes ir al baño porque si te vas al baño te contaminas. Es un traje cerrado”.

Sumado a las altas temperaturas que registra Tabasco, los trabajadores del IMSS aseguran que el segundo piso donde atienden pacientes COVID-19 se encuentra lleno y eso hace que aumente la temperatura dentro de las instalaciones.

Después de tres meses, el lunes pasado, personal de mantenimiento comenzó a instalar el aire acondicionado.

A través de una tarjeta informativa, el Seguro Social dijo a Despierta que fueron tres los trabajadores desmayados y los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio.

Detalló que las altas temperaturas hicieron que el aire acondicionado fuera insuficiente para traspasar las capas del equipo de protección personal que utiliza el personal del módulo COVID, por lo que se procedió a cambiar los overoles por unos de menor gramaje y se instalaron ocho equipos de aire acondicionado sin comprometer la salud de los pacientes hospitalizados.

