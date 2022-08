Médicos piden pruebas COVID-19 a pacientes para cirugías y especialidades

Cientos de mexicanos que retrasaron sus consultas durante 2 años y medio por temor a acercarse a los servicios de salud y contagiarse de COVID-19, ahora se están acercando nuevamente con sus médicos. En algunos casos, es requisito indispensable contar con prueba negativa de COVID para solicitar consulta médica, o para programar cirugía.

Te recomendamos: México recibe 804 mil vacunas COVID-19 de Pfizer para niños donadas por Corea del Sur

Estos pacientes se están encontrando con una nueva tendencia en la atención de la salud, en la cual se siguen estrictos protocolos de higiene para evitar riesgos de contagio, por ejemplo, en servicios dentales.

“Antes de entrar a consulta les piden pruebas COVID, a algunos sí, a algunos no, en otorrino, sí te están atendiendo en otorrino y vas a entrar a una cirugía, te piden tu prueba, porque te ven ahora sí que te tienen que destapar la nariz, la boca y te tienen que checar el oído”, refirió Alma, paciente.

“Vine a la torre quirúrgica a una operación de la vesícula, no me la hicieron porque se me subió la presión, pero sí están pidiendo la prueba. Sí me parece bien porque obviamente entramos mucha gente y no sabemos si estemos enfermos o no, pero mientras no las hagan aquí en el Hospital General porque la verdad es muy cara, vale 950 pesos, en realidad uno no tiene los recursos”, manifestó Sonia, paciente.