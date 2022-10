Médicos Internos Protestan en Oficinas del ISSSTE en Apoyo a Compañero Acusado de Robo de Insumos

Este lunes, 24 de octubre de 2022, cerca de 300 médicos de pregrado del IMSS, ISSSTE y de la Ciudad de México marcharon de la plaza de las Tres Culturas a la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), porque el pasado 18 de octubre uno de sus compañeros fue detenido por traer en su mochila jeringas, agujas, gasas y tubos de ensayo del Hospital Regional 1 de octubre.

Fernando Villalobos es el médico de pregrado que fue detenido y acusado de robo de insumos.

El pasado lunes 17 de octubre llegó al hospital 1 de Octubre a las 7 de la mañana. Al día siguiente, cerca de las 5 de la tarde al terminar su guardia, fue detenido por personal de Protección Federal porque en su mochila traía insumos de laboratorio.

Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien abrió una carpeta de investigación por el delito de robo.

El jueves 21 de octubre quedó en libertad, pero aún con los cargos en su contra.

Compañeros del médico detenido aseguraron que es normal que los médicos de pregrado traigan durante sus guardias los insumos de laboratorio en sus mochilas.

Fernando Villalobos declaró ante el Ministerio Público Federal que los insumos que traía en su mochila eran para utilizarlos en su siguiente guardia, ya que es común que falte el material y los médicos tienen que conseguirlo para cumplir sus tareas.

Ese día, el médico detenido estaba asignado al piso 5 de Medicina Interna y tenía a su cargo, según sus compañeros, a cerca de 50 pacientes.

“Muchas veces tenemos una cangurera, una mochilita en la mano y siempre que dicen tómale una muestra luego, luego lo tenemos, por ejemplo. Fer estaba en el servicio de Medicina Interna en el quinto piso, entonces si tuviera que bajar cada vez que le piden una muestra a laboratorio en planta baja, no se haría nada en el hospital, estaríamos todo el tiempo subiendo y bajando y no estaríamos haciendo nuestras labores que es atender a nuestros pacientes”, destacó Axel Vázquez, médico de Pregrado.

El ISSSTE a través de un comunicado dio a conocer que la denuncia presentada ante el Ministerio Público Federal en contra del médico de pregrado, Fernando Villalobos, fue porque: “al cuestionarle sobre la procedencia de dichos objetos no pudo acreditar su posesión, ni propiedad”.

El ISSSTE hizo un llamado “a todo el personal que labora en las diferentes clínicas y hospitales, a evitar la sustracción indebida de materiales y regirse por los principios de honradez, ética y profesionalismo”.

Los médicos de pregrado que marcharon fueron recibidos por las autoridades del ISSSTE. No llegaron a ningún acuerdo.

“Efectivamente, no hay un acuerdo, no va a haber un alza de paro, no vamos a detenernos, seguimos en nuestra postura, estamos esperando una relatoría para tener una pronta respuesta para que, con base en todo lo que se habló el día de hoy, podamos saber qué es lo que sigue”, indicó un médico de Pregrado.