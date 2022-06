Médicos especialistas prefieren Acapulco o Chilpancingo; solo tres se postulan para el Hospital de Taxco

Guerrero es el segundo estado del país, solo por debajo de Chiapas, con mayor déficit de especialistas y no sólo se trata de vacantes en zonas alejadas. En el Hospital General de Taxco, pueblo mágico con una población de 105 mil habitantes, de 22 puestos vacantes, sólo se presentaron tres postulaciones.

N+ te recomienda: ¿Dónde se localizan las vacantes en México que rechazaron médicos?

Felipe, de un año de edad, nació con problemas cardiacos, auditivos y malformaciones congénitas. Cada mes, su familia debe llevarlo desde Taxco a la Ciudad de México o Acapulco, para ser atendido por un pediatra, a falta de especialistas. Una situación similar vive Rogelio García de 62 años. Cuenta que en mayo pasado estuvo internado una semana en el Hospital General de Taxco, pero no lograron detectarle la causa del súbito adormecimiento de su cuerpo.

“Le dije yo al médico, pues realmente como que fracasaron conmigo porque me sacas igual que entré. Nunca me hiciste algo, me decía él no no es eso, lo que pasa es que no hay especialista aquí para que podamos atenderte Rogelio García”, agregó un habitante de Taxco, Guerrero.