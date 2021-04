Médicos de hospitales privados buscan segunda dosis de vacuna sin lograrlo

Al módulo de Vacunación anti Covid del Centro de Estudios Superiores Navales, ubicado en Coyoacán, llegaron alrededor de 35 médicos de hospitales privados, que lograron ser vacunados contra COVID-19 hace 21 días, tras una protesta que realizaron. Hoy buscaban recibir la segunda dosis.

“Hoy nos toca nuestra segunda dosis y la verdad es que no nos han atendido. Soy anestesióloga y aquí está mi papel que me toca hoy, 21 días de vacuna”, informó Danaé Díaz, médico particular.

“Yo les estoy dando una fecha aproximada, puede que sea domingo y lunes. Estamos vacunando aquí aproximadamente a 9 mil 500 casi 10 mil adultos mayores, si aceptáramos a los médicos tendríamos a una población mucho más grande y no nos daría todo el día para poder vacunarlos”, se escuchaba decir a un sonido ambiente de Servidor de la Nación: