Médicos de consultorios en farmacias de CDMX son capacitados para diagnosticar coronavirus

Especialistas del Instituto Nacional de Nutrición y la UNAM impartieron este viernes un curso de capacitación en línea para médicos de consultorios de las más de 11 mil farmacias que hay en la Ciudad de México. El objetivo es darles herramientas para que puedan detectar oportunamente casos de pacientes con COVID-19 y es que en muchas colonias, son estos establecimientos, los consultorios de farmacia, la primera atención que recibe un posible paciente contagiado.

Te recomendamos: 17 estados de México están en naranja, 15 en rojo: Ssa

Desde pequeño, Luis Antonio soñaba con ser doctor. Terminó la carrera a los 26 años y este viernes tuvo un consultorio sobre avenida Observatorio.

Soy de por la zona. Los pacientes me adoptaron de cierta manera, me ha ayudado la gente y me ha ido muy bien”, refirió el doctor Patiño.