“No venimos a desplazar a ningún médico, venimos a colaborar”, dicen cubanos al iniciar funciones en Nayarit

Los 60 médicos cubanos que comenzaron a llegar a Nayarit empezaron a incorporarse a sus funciones en 12 hospitales de segundo nivel de localidades rurales e indígenas de esa entidad, así como en Tepic, en el Hospital Antonio González Guevara.

N+ te recomienda Médicos cubanos apoyarán ante déficit de especialistas en Nayarit

Lorena se recupera de una Leucemia que le fue diagnosticada hace más de 6 años, su nueva doctora es Jamirca, uno de los 60 médicos cubanos especialistas que comenzaron a trabajar en Nayarit.

“Pues bien, bien contenta que me la paso con ella. Me trata bien, me cuida bien, muy contenta. Estoy tranquila y calmada”, dice Lorena, paciente pediátrico Hospital IMSS Bienestar Tepic.

“Si muy bien todo muy bien con ella, pues agradecida de conocer gente nueva, yo ni sabía que era cubana, cuando vine nada más la miré, muy buenas gentes, buena atención y eso”, dijo Alva Villalobos, madre de paciente de Hospital Tepic.