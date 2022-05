Médicos convocados por el IMSS, durante la pandemia, esperan la basificación prometida

Se anunció que este martes, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se darán a conocer las vacantes para médicos en el sector público federal que se podrían ocupar inmediatamente. Muchos médicos esperan esa información. Entre ellos decenas de médicos que hace dos años fueron convocados de emergencia para atender la pandemia en el IMSS a los que se les prometió una basificación, y que ahora piden que se les cumpla.

“Llevó 45 días sin contrato a razón de que bajó el número de pacientes”, dijo Martín, médico de la pandemia.

Martín es uno de los cientos de médicos que fueron contratados por el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) durante la ola de mayor contagio por COVID- 19.

“Éramos orgullo nacional, pero ahorita que la pandemia bajo todas esas promesas que nos comentaron de continuidad laboral, inclusive hasta de basificación. Quedaron en el olvido”, lamentó Martín.

El tipo de contrato que el IMSS concedió en aquel entonces a Martin y otros médicos era tipo 08 y 03, es decir, temporal y de emergencia. Una vez que bajaron los contagios los regresaron a una bolsa de trabajo en la que, dicen, no tienen certeza laboral.

“Me contrataban cada quince días en la modalidad. Si seguía generando la necesidad de ese personal me seguían dando el contrato. Cuando se intensificó la segunda ola de Covid me dieron un contrato 03 para prestar mis servicios en el cat autódromo. Ahí son contratos un poquito más largos, por tarea precisa, es decir yo tenia contrato como doctor para la pandemia”, explicó Martín.

La doctora Lili está en la misma situación. Cuenta que haber trabajado durante lo más duro de la pandemia en la zona de terapia intensiva durante el primer año y medio de la pandemia no le valió ni para recibir un finiquito.

“No se puede hablar de despido porque te están dejando en una bolsa de trabajo. Están congelándonos, por así decirlo”, afirmó.

Hasta que el IMSS no requiera un medico sustituto o no surja una nueva emergencia, no se les contrata y se mantienen en esa congeladora, como la llaman los médicos. La situación no les permite buscar mejores oportunidades de trabajo.

“Si un doctor se va de vacaciones y va a ocupar tres días te llama, te llaman y tu lo vas a cubrir. Si tu no lo tomas porque en ese momento, te encuentra trabajando en otro lugar y comentas no puedo en este momento ese contrato no me queda, entonces el Instituto te aplica una cláusula y te saca de la bolsa de trabajo”, agregó la médico.

La modalidad de esta bolsa de trabajo opera por estado. Si algún médico desea acceder a una plaza en algún otro estado, tiene que pedir su baja en la que se encuentre y después pedir su alta en la que quiere participar, esto, dicen los médicos, resulta igual o peor.

“Irías igual, a una bolsa de trabajo, a una lista de espera y en cuanto haya lugar te empiezan a hablar. Hay que ver las condiciones en las que se encuentran esas clínicas, generalmente, son rurales con medicamentos muy precarios y con atención de primer nivel, un especialista en una de esas clínicas no haría prácticamente nada”, concluyó la médico Rosario.

