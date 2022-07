Médicos de clínica donde asesinaron a pasante en Durango temen atender a hombres armados

En Durango, la clínica donde asesinaron al pasante Eric Andrade, sus compañeros denuncian que constantemente reciben a hombres armados que exigen atención medica.

“Claro que tengo miedo tengo miedo, nosotros no sabemos que más quieran, quién no me dice que al rato no van a venir por mí. No hay un vigilante no hay un policía no hay una cerca para dónde voy a correr”, destacó Julieta López Rodriguez, médico en El salto, Pueblo Nuevo Durango.

Julieta es médico general. Lleva 22 años trabajando en el Hospital Integral de El Salto en Pueblo Nuevo, Durango, donde el pasado viernes asesinaron a su compañero Eric Andrade, mientras atendía a un paciente. Dice que esa no fue la primera vez que ingresan hombres armados en busca de atención médica.

“Llegaron camionetas cercaron el hospital me va me bajaron sus heridos, ni para dónde hacerme, entonces tuve que bajar atenderlos canalizarlos rápido. Independientemente a lo que se dediquen, a mí no me interesa, me interesa la seguridad, atenderlos porque para eso estudié para atender a la gente”, dijo Julieta. “Llegan exigiendo, a veces está la doctora atendiendo algún parto algún otra situación de otro tipo de atención médica y llegan gritando, si no se les atiende en el momento es cuando empiezan a agredir a insultar”, refirió el médico Rodolfo Coria, médico.

Autoridades estatales sostuvieron una reunión en Pueblo Nuevo con personal médico para dar a conocer el protocolo de seguridad que se implementará en clínicas y hospitales del estado.

“La Guardia Nacional y el Ejército mexicano eran recorridos en diferentes puntos donde existan servicios médicos adicionalmente se les propuso instalar un botón de pánico para alguna emergencia qué inmediatamente se de a conocer esta situación”, comentó Jorge Mojica Vargas, secretario de Gobierno de Durango.

Mientras, la clínica sigue en paro y su personal exige más vigilancia.

“Ha habido ocasiones en que les tengo que decir sabe que lo tengo que trasladar a Durango, me dicen no yo no me voy, porque saben que los va a detener guardia nacional. Entonces hágame lo que puede usted aquí, a mí me ha ido bien desgraciadamente mi compañero No fue así, no les gustó, lo mataron”, refirió Julieta López Rodríguez, médico de El Salto.

La tarde de este miércoles, decenas de personas entre personal médico, pasantes de medicina y padres de familia, realizaron una protesta frente a la rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para exigir que no se envíe a jóvenes pasantes a zonas de alto riesgo como Guachochi, Uruachi, Madera, Villahumada, El Vergel, Namiquipa y Urique.

