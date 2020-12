Médicos de Chiapas piden a capitalinos quedarse en casa para frenar COVID-19

Desde el viernes pasado, 50 médicos y enfermeras originarios de Chiapas se trasladaron a la Ciudad de México para apoyar en la atención de pacientes COVID en hospitales públicos de la Ciudad de México

Te recomendamos: Estiman que uno de cada cuatro mexicanos ha tenido COVID-19

Rosa Vitela, doctora con 7 años de experiencia, forma parte de esta delegación. Estará en el área de terapia intensiva, del Hospital General de México.

Cuenta que en su primera guardia, encontró un hospital a tope y personal médico agotado por meses de lucha contra el virus.

“E stán agotados, aparte de estar fatigado no es tanto, no se dan abasto por la cantidad de pacientes que tienen apoyarlos porque ya están bastante cansados y hacer por lo menos un tiempo, más ligera su trabajo”, enfatizó.

Aunque Rosa es recién casada, consideró prioritario colaborar en la emergencia.

“Mi familia no estaba muy contenta, pero es un logro personal, no solo por mi estado sino apoyar al país. Me siento muy orgullosa de estarlo haciendo, el día de mañana, a lo mejor este contando la historia de que cuando paso la pandemia yo estuve ahí y ayudé a que todo mejorara”, insistió Vitela.

Versaín, es médico chiapaneco recién egresado. Dice que le impresionó la cantidad de pacientes que son atendidos en el Hospital General, y por ello manda este mensaje a los habitantes de la Ciudad de México.

“Que hagan conciencia, que sean humanos, porque en realidad no están viendo, ellos no entran a los hospitales, no ven a los pacientes que están intubados, no ven a los pacientes complicados, por esa razón no quieren concientizar. Deben ponerse la mano en el corazón, porque el personal de acá ya no es suficiente para solventar las necesidades de la contingencia”, concluyó Versaín Salgado, médico de Chiapas.