Médico radiólogo del IMSS sobrevive al COVID-19 tras pasar 50 días intubado

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que después de 50 días intubado y con solo el 10% de posibilidades de sobrevivir, el médico radiólogo Jesús Cenobio logró sobrevivir al COVID-19.

Te recomendamos: Casos de COVID-19 aumentan en América, a excepción de EEUU, Canadá y México: OPS

El IMSS informó que el doctor se recuperó gracias a los cuidados médicos y apoyo del personal de salud de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional, La Raza.

En el documento se lee que Jesús Cenobio se dedicó a evaluar varios casos de COVID-19, desde el ámbito de la radiología, a partir del inicio la pandemia en marzo de 2020, “pero nunca imaginó que le tocaría padecer la enfermedad en un cuadro grave“.

El médico radiólogo empezó con malestar general en noviembre de 2020; sin embargo, los síntomas se agravaron y fue trasladado al hospital, donde de inmediato pasó a la Unidad de Terapia Respiratoria por las condiciones de gravedad en las que llegó.

Tras su evaluación, médicos determinaron intubarlo y permaneció ocho semanas y media con apoyo mecánico ventilatorio.

Añadió que al ver reintegrado al Doctor Jesús Cenobio a sus actividades y con el ánimo de ayudar a los pacientes, se convierte en todo un ejemplo de motivación.

Por su parte, en el documento se menciona el testimonio del médico radiólogo, quien comentó que, al ser hospitalizado en la UMAE ,tenía 60% de saturación y sabía que requería ser intubado; durante su tratamiento fue extubado, pero no respondió y fue necesario realizarle una traqueotomía.

“Lo reconfortante es que los médicos todo el tiempo me dijeron: no se preocupe, va a salir, hubo un enfermero que me tomó de la mano y me dijo: “yo lo voy a cuidar y usted va a salir”, recordó.