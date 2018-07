Michael Jackson fue castrado químicamente por su padre, afirma médico

El médico Conrad Murray, acusado de la muerte involuntaria del músico estadounidense Michael Jackson, afirmó a The Blast, un sitio web que difunde noticias de espectáculos, que Joe Jackson, padre del cantante, lo castró químicamente para que no perdiera su característica voz.

“Michael sólo conocía malos tratos por parte de su padre. No tengo palabras para describir el horror que supone que alguien castre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda”, señala el médico en una grabación difundida por The Blast.

En la grabación Murray carga contra Joe Jackson, llamándolo “uno de los peores padres en la historia”.

El médico, que cumplió dos años de condena tras la muerte de Michael Jackson, explicó que durante el tiempo que cuidó al ‘rey del pop’, le informaron de los “muchos sufrimientos a manos de su padre” y afirmó que las historias fueron horripilantes.

Michael Jackson y su padre, Joe Jackson. (Reuters, archivo)

En particular, el documento abordó las teorías de que supuestamente Michael Jackson fue químicamente castrado cuando era niño, a través de inyecciones de hormonas para retrasar la pubertad y mantener su voz aguda.

Murray culpó a Joe del supuesto procedimiento directamente y dijo que es “más allá de las palabras”.

El 27 de junio pasado, Joe Jackson, padre de Michael Jackson y arquitecto de los Jackson 5, murió en Los Ángeles, California, a los 89 años por complicaciones derivadas de un cáncer.

Jackson había sido hospitalizado este mes a causa de ese cáncer terminal, según habían avanzado fuentes familiares.

La publicación señaló el pasado día 22 que Jackson sufría de cáncer “desde hace un tiempo” y que se encontraba “en la última fase” ya que la enfermedad, llegada a ese punto, “no podía ser tratada”.

En su cuenta de Twitter, el pasado 24 de junio, Joe Jackson escribió: “He visto más atardeceres de los que me quedan por ver. El sol sale cuando le llega el momento y, te guste o no, el sol se pone cuando le llega el momento”.

Algunos de sus hijos, incluido Michael, lo acusaron de abusos físicos. Su respuesta fue que sus tácticas hicieron a sus hijos exitosos y los mantuvieron fuera de la cárcel.

Joe tuvo diez hijos con Katherine, su esposa durante más de 60 años. Según TMZ, Katherine y Joe Jackson no vivían juntos y tenían una relación difícil desde hace algunos años, pero interactuaban con frecuencia.

Como manager, Joe Jackson lanzó la carrera de su hijo Michael – junto con Jackie, Jermaine, Marlon and Tito — como los Jackson 5 en la década de 1960. The Jackson 5 firmó contrato con Berry Gordy’s Motown Records y, en 1970, sus primeros tres singles (“I Want You Back,” “ABC” y “The Love You Save”) llegaron al número uno del Billboard Hot 100.

Con información de Noticieros Televisa y EFE

AAE