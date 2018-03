Meade se reúne con líderes indígenas, promete darles voz

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición ‘Todos por México’, se reunión con líderes indígenas y afirmó que este sector tiene que estar representado en la vida política del país; se comprometió a darles voz para que sus necesidades estén presentes y sean tomadas en cuenta en los Congresos.

El candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) dijo que nuestras raíces multiculturales representan un enorme potencial para el crecimiento de México.

Dijo que los pueblos indígenas deben tener un papel importante en la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas.

Meade afirmó que hará equipo con los indígenas y trabajará por dignificar a estas comunidades.

Señaló que hará alianzas con abogados, educadores, psicólogos y licenciados en Desarrollo Rural, que les ayuden a tener mejores condiciones de vida.

El abanderado presidencial manifestó que México tiene un futuro promisorio y advirtió que no permitirá que se ponga en riesgo su desarrollo. “No vamos a poner en manos irresponsables la conducción de este país, no vamos a ponerlo en manos de quien no está preparado”.

Meade estuvo acompañado por su esposa, Juana Cuevas, y reiteró que, desde el primer minuto, ha mantenido un compromiso firme “con nuestras raíces y patrimonio cultural”.

El coordinador de los Pueblos Indígenas de la campaña presidencial, Jesús Fuentes Blanco, afirmó que José Antonio Meade es una persona sensible a las necesidades de la población. A nombre de las comunidades agradeció que su agenda incluya a este sector.

La representante de Yucatán, Abigail Uc Canché, resaltó la sencillez del candidato presidencial y le pidió no romper el lazo con estas comunidades.

El representante del Estado de México, Julián Martínez Rocha, señaló que creará redes con los pueblos indígenas para dar a conocer las propuestas de Meade en la materia.

Con información de comunicado Meade

MLV