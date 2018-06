Meade realiza cierre regional de campaña en Toluca, Edomex

Este domingo, José Antonio Meade hizo un cierre regional de campaña en Toluca, Estado de México.

Entre gritos de apoyo de miles de personas reunidas en la plaza cívica y las calles aledañas al centro de la ciudad, el candidato de la coalición “Todos por México” llegó acompañado por su esposa.

Rodeado por miembros del gabinete presidencial, gobernadores e integrantes de la cúpula priista, Meade tomó asiento en la primera fila para escuchar el mensaje del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros.

Después, en su mensaje, Meade dijo que el PRI es un partido transformado en el que solo caben personas honestas y con valores familiares.

“Vamos a ganar porque nos vamos a presentar con la frente en alto, corazón en la mano y decirles a los ciudadanos que somos un partido que se transforma. Hoy aquí estamos los que como muchos mexicanos encontramos en nuestra familia valores. Vamos a encabezar un Gobierno honesto, honorable. El que no pueda ver a los ojos al ciudadano, el que no pueda ver a los ojos a sus hijos, no tiene nada que hacer aquí, ni con nosotros”, dijo Meade.

Dijo estar convencido de que ganará la Presidencia.

“Aquí, desde Toluca, decimos no a la división, no a la ocurrencia, no a la falta de experiencia. México merece un futuro con certidumbre, prosperidad, inclusión, empleo y eso es lo que está en la boleta, sí se puede y podemos lograrlo trabajando unidos en diálogo y en armonía y por eso les vamos a ganar”, indicó Meade.

Al terminar de hablar, su familia subió al escenario para acompañarlo.

Permaneció conviviendo con los asistentes.

Poco antes de que el candidato subiera a una camioneta para retirarse, un hombre le regaló una nieve de limón.

Por la tarde acompañará al candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, en su cierre de campaña.

Con información de Carolina Altolaguirre

JLR