Meade pide investigar irregularidades que involucran a Anaya

Cuestionado sobre el video que circula en redes sociales en el que se habla de un supuesto apoyo financiero a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, mediante operaciones de lavado de dinero, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos Por México, hizo un llamado a que se investigue esta y cualquier otra irregularidad.

Nadie debe de esconderse atrás de una candidatura para rendir cuentas […] lo que es inaceptable e insultante es pretender esconderse detrás de una candidatura para evadir o para evitar rendir cuentas con transparencia […] Llama mucho la atención de que alguien quiera acusar a terceros de sus propias responsabilidades, nadie y vuelvo a insistir, nadie mueve a un político a tomar definiciones, tomar definiciones de dónde vive su familia, a tomar definiciones de qué negocios hace o no desde el poder”, señaló Meade.

En conferencia de prensa aseguró que su campaña no hace pactos con otras fuerzas políticas.

No hay absolutamente en esta contienda ninguna duda de que vamos a contender hasta el final, de que vamos a hacer campaña hasta el final y de que no hay espacio en esta elección, ni en este país, para hacer pactos de ningún tipo […] voy a trabajar de aquí al primero de julio para generar convicción de que el que le ofrece al país la mejor instancia de un futuro cierto, de un futuro seguro, de un futuro con un servicio público que no tenga que dar explicaciones sobre los negocios desde el poder, soy yo”, afirmó.