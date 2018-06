Meade condena política de EU que separa a niños migrantes

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, condenó la política del gobierno de Estados Unidos que separa a los menores migrantes de sus padres al ser detenidos en la frontera.

En un mensaje previo a un encuentro con militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San José del Cabo, Baja California Sur, Meade hizo un llamado a la ONU y a la UNICEF para intervenir ante esta situación y exigió al gobierno de Estados Unidos terminar con esta práctica que, dijo, es categóricamente indefendible.

Más tarde, durante su encuentro con la militancia, aseguró que su campaña está consolidada y que a nadie debe sorprender que alcance el triunfo en la contienda presidencial el próximo primero de julio.

Hay una campaña que va para arriba y otra que va para abajo y esta que va para arriba es la que va a ganar […] Que no les quepa ninguna duda, esta campaña prendió, está caminando bien y la vamos a ganar […] los votos no son de los que se cuelgan de una sombra, los votos no son de los que predican, pero que no han ayudado a nadie en los últimos 20 años […] que a nadie sorprenda el primero de julio cuando ganemos esta elección que hemos trabajado para hacerlo”, sentenció.