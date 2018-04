Meade asegura que deben mantenerse las pensiones a expresidentes

José Antonio Meade aseguró que, por respeto al Estado de derecho, deben mantenerse las pensiones para los expresidentes.

– Doctor, finalmente, de ganar usted la Presidencia, ¿Continuará con las pensiones a expresidentes?

“Sí, es lisa y llanamente respeto al Estado de derecho, dignificar a quien con su gestión entregó al país vida y certeza, y a mí me parece que en términos generales tenemos que cuidar ese Estado de derecho y tenemos que cuidar justamente a estas instituciones, empezando con las instituciones que se construyeron pues al amparo de un esfuerzo y de una entrega y de una vida”, indicó José Antonio Meade.

En entrevista con los medios en Boca del Río, Veracruz, criticó la propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador.

“Plantea combatir la inseguridad con amnistía y con impunidad, de eso a decir que la inseguridad no se combate con seguridad hay solamente un paso y no le falta mucho para darlo; Veracruz no quiere que los criminales salgan de la cárcel para regresar a las calles en las que hicieron daño y no quiere el hecho de que pretendamos enfrentar la inseguridad sin más coordinación, sin más presencia policiaca, sin la posibilidad de quitarle a los delincuentes los instrumentos con los que nos han hecho daño”, dijo Meade.

Por la mañana, en el municipio de Ciudad Cardel, encabezó el evento, “Pacto para el campo”, en el que se reunió con miles de integrantes de la Confederación Nacional de Campesinos de diferentes estados de la República.

Ahí, se comprometió a que, de ganar la Presidencia, su sexenio será de la reforma, tecnificación y modernización del campo.

Propuso seguridad social, así como créditos y seguros a la producción y de vida para los campesinos.

Señaló que sacará a los burócratas de sus oficinas para acercarlos al campo y trabajará por una mejor focalización de los subsidios al diésel, para mejorar la competitividad de los pequeños productores.

Con información de Carolina Altolaguirre.

