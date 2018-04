Meade arranca su campaña a la Presidencia en Mérida, Yucatán

José Antonio Meade arrancó su campaña a la Presidencia de la República como el candidato de la coalición “Todos por México”.

Ante más de 10 mil personas reunidas en el Centro de Convenciones de Mérida, Yucatán, inició comprometiéndose a defender los intereses nacionales e hizo un llamado a la unidad.

“La transformación del país comienza aquí y ahora. No nos vamos a detener, mi propuesta es ir hacia adelante, mi propuesta es sumar, mi propuesta es construir ese México que merecemos, defenderé con mi vida los intereses de la nación, no perdamos el tiempo en descalificar ni en agredir. México, nuestra casa, no debe estar dividida. Hoy convoco a la unidad de los mexicanos para que juntos hagamos realidad nuestras aspiraciones”, dijo José Antonio Meade.

Acompañado por los presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde y Nueva Alianza, así como secretarios de estado, gobernadores, senadores, diputados y líderes de organizaciones partidarias, anunció 7 compromisos de campaña:

– La prioridad serán las mujeres.

– Educación de excelencia.

– Educación, trabajo o negocio propio para los jóvenes.

– Hospitales públicos al 100 para la familia.

– Ningún bebé nacerá en pobreza extrema. Piso parejo desde el nacimiento.

– Combate a la inseguridad con enfoque integral.

Reconoció que la única forma de lograr sus compromisos es combatiendo la corrupción.

“Para que todo eso funcione, me comprometo a sacar a la corrupción de la política, a sacar a la corrupción y a los corruptos de nuestras vidas, frente a la nación me comprometo: encabezaré un gobierno de gente decente, como lo somos la enorme mayoría de los mexicanos, un gobierno en el que el único privilegio sea ser mexicano. No habrá fuero para nadie, seré el primer presidente sin fuero”, dijo Meade.

Al finalizar el evento, Meade permaneció alrededor de una hora conviviendo con los militantes y simpatizantes que lo acompañaron y dijo en entrevista con los medios que está listo para desgastar sus zapatos en la campaña.

Por la tarde se reunirá con un grupo de jóvenes en el Centro Libanes del Estado.

Con información de Carolina Altolaguirre

