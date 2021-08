Me parece fundamental participar en la Consulta Popular 2021: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llamó los habitantes de la capital a participar en la consulta ciudadana organizada por el Instituto Nacional Electoral.

“Pues es muy importante la participación ciudadana, me parece fundamental participar en este histórico evento. Es histórico, porque es la primera vez que hay una consulta popular formal, ha habido muchas impulsadas por la propia ciudadanía, pero en este caso es una consulta popular constitucional, y me parece fundamental y por eso he venido a participar”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.