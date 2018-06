Me importa y a ti también debería, dice actriz a Melania

La actriz adolescente Jenna Ortega portó una chaqueta en la que se leyó “Me importa y a ti también debería” y dijo que a la primera dama Melania Trump también debería importarle.

Ortega vistió una chaqueta verde militar con la leyenda para la alfombra roja de los Radio Disney Music Awards del viernes por la noche en protesta a la prenda que la primera dama utilizó para abordar un vuelo a un centro que alberga niños inmigrantes separados de sus padres esta semana.

La actriz de 15 años y cuyas actuaciones incluyen “Jane the Virgin” y “Iron Man 3”, comentó a The Associated Press que la chaqueta que la primera dama portó, demostró mal gusto y que no podía creer que sus asesores le permitieron usar eso. Ortega dijo que le importan los niños migrantes, “como a la primera dama de Estados Unidos le deberían de importar”.

Ortega indicó que mandó a hacer la chaqueta la noche anterior para lucirla en la premiación.

CHAMARRA DE MELANIA AVIVA POLÉMICA DE NIÑOS MIGRANTES DETENIDOS

El 22 de junio un día después de que Donald Trump firmó la orden ejecutiva para mantener unidas a las familias migrantes en detención, las cosas no mejoran ni para las familias, ni para el presidente, ni para su esposa Melania, ni para su partido, ni en el Congreso.

El jueves comenzó con Trump, recargado de retórica antiinmigrante y tuiteando que no deberían contratar más jueces sino cambiar las leyes, construir el muro y contratar más agentes fronterizos para impedir que los migrantes entren ilegalmente al país.

El Departamento de Salud de Estados Unidos dijo que no era posible reunir a los niños con sus padres de inmediato y la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, quien se ha convertido ya en la cara de la separación familiar de migrantes, dijo a la prensa que tenía un plan, pero que no era solamente su responsabilidad.

Más tarde, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, realizó un viaje sorpresa a McAllen, Texas, para visitar un albergue infantil privado donde retienen a niños migrantes.

Ese albergue es contratado por el Gobierno, pero no es administrado directamente por las autoridades, por lo que las condiciones en las que los niños se encuentran ahí, distan mucho de las que prevalecen en los albergues de Brownsville y El Paso, por ejemplo. Las imágenes de la primera dama y sus palabras fueron transmitidas en vivo por las cadenas de televisión estadounidenses.

Estoy aquí para conocer sus instalaciones, en las que sé ustedes albergan a niños durante mucho tiempo. También quisiera preguntarles cómo puedo ayudar a estos niños para que se reúnan con sus familias lo más pronto posible”, dijo Melania.

Algunas cadenas televisivas subrayaron que la visita se había hecho a un albergue contratado y se preguntaban si se trataba de una estrategia de relaciones públicas para mejorar la imagen del gobierno por la crisis. La visita de Melania Trump parecía estar yendo bien, cuando en un instante, todo cambió.

Las redes sociales y los medios de comunicación difundieron imágenes de la primera dama subiendo al avión que la llevó a Texas: vestía una chamarra impermeable que en la espalda tenía la leyenda “En realidad no me importa ¿y a ti?”

La vocera de la esposa de Trump dijo a los medios que “era solo una chamarra y que esperaba que la noticia fuera la visita al albergue en Texas”, pero no fue así. Las redes sociales y los medios de comunicación se inundaron con las imágenes y discutieron una y otra vez el simbolismo que el mensaje tenía en una situación tan sensible como ésta.

