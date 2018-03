Me escandaliza cuestionamiento al Nuevo Aeropuerto: Enrique de la Madrid

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, dijo que le escandaliza el cuestionamiento al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que realiza Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Me escandalizo cuando oigo al final del día solamente la opinión de uno de los candidatos, en este caso Andrés Manuel López Obrador, cuando cuestiona la importancia del aeropuerto de la Ciudad de México”, indicó en una entrevista en Alebrijes, Águila o Sol.

Afirmó que el nuevo aeropuerto es fundamental para el turismo en México.

Mencionó que el aeropuerto actual está absolutamente rebasado y las autoridades han hecho “milagros” para permitir la llegada de nuevos vuelos.

El aeropuerto es fundamental para conectar cada vez a más mexicanos dentro del país y a conectar más México con el mundo”, señaló.

Dijo que no es cierto que se quiera ver que es el tema de “unos cuantos”, pues todos han visto una importante disminución de precios en la aviación a partir de la entrada de las aerolíneas de bajo costo.

No podemos pensar que ese es un artículo de lujo, es un artículo de necesidad al cual todos tenemos que aspirar alcanzar”, afirmó.

Explicó que si se logra tener el nuevo aeropuerto muchas de las conexiones que se hacen de América Latina por Estados Unidos para ir a Europa o Asia serían por México.

“A veces no quieres pasar por Estados Unidos por el tema de la visa, no la tienes o no te la han dado y por México podrías hacerlo”, dijo.

Es un error pensar que el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México es prescindible”, añadió.

En el caso de la seguridad en destinos turísticos en México, Enrique de la Madrid dijo que en el extranjero nos miden con otro estándar, por lo que la seguridad debe estar por arriba de los internacionales.

Todos estos incidentes que han sucedido en Los Cabos, en Cancún, nos pegan muchísimo”, señaló.

Indicó que es un tema que se debe tomar con seriedad el gobierno federal, estatal, municipal, sociedad y los empresarios.

Dijo que México tiene un sector turístico “excepcional”, por lo que es uno de los sectores económicos más dinámicos en el país.

Es un sector para el cual tenemos vocación, porque tenemos ventajas comparativas, porque tenemos la ubicación geográfica a lado de uno de los sectores más dinámicos del mundo, Estados Unidos y Canadá, porque tenemos una población grande 125 millones de habitantes nosotros mismos, porque abajo también tienes a un continente muy fuerte que está también creciendo y porque tenemos historia, gastronomía y cultura y sobre todo la calidad y calidez de los mexicanos”, dijo Enrique de la Madrid.

Recordó que en los últimos años México pasó del lugar 15 al 8 del país más visitado del mundo.

Con información de Alebrijes, Águila o Sol