“Me enganché en el momento”, cuenta Pablo Ramírez, el policía con discapacidad que ganó reto de lagartijas

La tarde del viernes 3 de julio se registró un peculiar reto en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando un policía fue desafiado por un manifestante a un duelo de lagartijas.

El policía que dio la cara por la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue Pablo Ramírez, quien, a pesar de haber perdido una pierna en un accidente, nunca abandonó su gusto por el deporte y así quedó evidenciado.

“A mí me gusta el deporte, por eso acepté el reto y me enganché en el momento y dije ‘vamos a darle'”, nos contó el oficial.

Por medio de un video, que se hizo viral en las redes sociales, se aprecia el instante en que el agente derrotó al empleado de un gimnasio y lo hizo de manera sobrada.

La victoria de Pablo Ramírez no solo fue aplaudida por sus compañeros, sino que también por los manifestantes, quienes están inconformes por la situación que se vive en los gimnasios por el COVID-19.

“El vato pues ya se estaba como que cansando y se acerca mi otro compañero y me dice ‘dale, dale, a tu ritmo, ahí está’. Me empezaron a gritar todos mis compañeros, me estaban motivando y me ayudó muchísimo eso. Ya cuando vi que ya se tronó, dije ‘pues vamos a darle’, yo todavía tenía esa adrenalina y dije ‘vamos a regalarle tres más'”, concluyó el orgulloso policía.