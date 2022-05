“Me destrozaron completamente en 10 de mayo”: Madre de periodista asesinada en Veracruz

En la región sur de Veracruz se realizaron los funerales de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera asesinadas la tarde del lunes en Cosoleacaque.

N+ te recomienda: Ken Salazar condena homicidios de periodistas en Veracruz

“Yesenia pa’ mí era mi hija que adoraba yo, porque era mi última criatura que parí, era el amor de mi vida, era la que vivía conmigo, era mi todo y ahora me quedé sin nada, me arrancaron toda mi alma, hoy 10 de mayo me destrozaron completamente”, dijo Aurora Falconi, madre de Yeseina Mollinedo.