MC promueve juicio político contra Félix Salgado Macedonio tras acusaciones de violación

"Que quede claro: esto no es un tema electoral ni de campaña, sino de justicia y de derecho; Félix Salgado Macedonio no solamente no puede ser gobernador, ni siquiera candidato y mucho menos protegido pues un violador no puede ocupar ese lugar", indicó Movimiento Ciudadano.