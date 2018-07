Mbappé donará 350 mil dólares de su prima mundialista

El astro francés Kylian Mbappé donará su bono del Mundial Rusia 2018 a una asociación que inculca el deporte en la vida de niños hospitalizados.

El director de Premiers de Cordee, Sebastien Ruffin, dijo que se le informó dos semanas antes de que Francia ganara la Copa del Mundo que Mbappé daría a la organización su prima si el equipo clasificaba a cuartos de final.

El presidente de la Federación Francesa de Futbol, Noel Le Graet, confirmó el domingo el Journal du Dimanche que otras organizaciones también se beneficiarían de la generosidad del atacante de 19 años de edad – “alrededor de 300 mil euros (350 mil dólares)”.

Mbappé es mentor de varios niños, y Ruffin dijo que el atacante tiene “muy buen contacto” con ellos. “A veces creo que él se divierte más jugando con los niños que ellos”.

Best Young Player of the WorldCup ✅ pic.twitter.com/CLOMJX3ro1

— Kylian Mbappé (@KMbappe) 16 de julio de 2018