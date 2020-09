Mayoría de mexicanos muertos por COVID-19 padecía alguna condición de salud previa

De las 71 mil 978 personas que han fallecido después de haber dado positivo a un examen de COVID-19, el 76 por ciento tenían una condición previa de salud, hipertensión, obesidad, diabetes, que los hizo más vulnerables a este virus.

Te recomendamos: Canadá restringe viajes e impone cuarentena obligatoria por COVID-19

Faustino Ruiz Moreno tenía 64 años. Tres años antes de jubilarse decidió hacer ejercicio, pues tenía sobrepeso y un pequeño problema en el riñón.

“Era apasionado de la vida, era siempre alegre, una persona muy optimista. Comenzó a correr carreras, pues ya grande comenzó casi a los 55, 56 años y esa era su pasión”, recordó Juana Flores.

Él y su familia guardaron estricta cuarentena desde que inició la pandemia. El 1 de julio, Faustino presentó síntomas de COVID sin saber dónde o cuándo se pudo contagiar.

“El doctor le dijo que tenía laringitis que no se preocupara, al día siguiente él me dice “me voy a aislar”. Es que tengo dolor de cabeza, tengo temperatura y me duelen mucho la garganta y los oídos”, dijo Juana Flores.

Según la Secretaría de Salud, el 72 por ciento de los fallecimientos registrados en México por el COVID-19 hasta la fecha son adultos entre 50 y 79 años de edad. Además, las muertes se presentan con mayor frecuencia entre los hombres. De 100 pacientes, 65 son hombres y 35, mujeres y siete de cada diez fallecidos tenían padecimientos cardiovasculares como obesidad, hipertensión y diabetes.

Faustino dio negativo a la prueba pero los síntomas no cedían. Una semana después, repentinamente su oxigenación disminuyó. Días más tarde fue intubado de emergencia en el IMSS de Villa de las Flores, Estado de México.

“Cometió un grave error que fue meterse a bañar ya casi a las 11, 11 y media de la noche, escuché que aventaron la puerta. Lo vi salió corriendo del baño porque ya no podía respirar”, comentó Juana Flores.

El 19 de julio, la familia Ruiz Flores fue notificada de la muerte de Faustino. Juana y uno de sus hijos, quienes dieron positivo a COVID, no pudieron despedirse de él.

“A mi esposo lo incineramos a las dos horas que nos entregaron su cuerpo, yo ya no lo volví a ver”, dijo Juana Flores.

En los grupos con comorbilidades se encuentran los padres del abogado Miguel Luz, que fueron de los primeros contagios registrados, en marzo pasado. mientras su madre de 61 años era atendida en casa, su padre de 64 años presentó síntomas.

“Se enferma en tres días y al tercer día pues ya estaba morado, no podía respirar, tenía una tos severa. Entonces es a él al primero que llevan al hospital. A él lo pasan inmediatamente a terapia intensiva, lo entuban”, dijo Miguel Luz, familiar de víctimas.

Horas más tarde la mujer también fue hospitalizada. Padecía diabetes e hipertensión. ella logró superar el COVID, pero en el proceso, murieron el padre y el hermano de Miguel, hospitalizado por síntomas similares. Era hipertenso y diabético. Tenía 37 años de edad.

Estuvo en terapia intensiva, entubada, más de 30 días. De como la recibí que no podía caminar, era un esqueleto completamente a la fecha se ha recuperado bastante. Pues tristeza, coraje, rabia, el no poder hacer lo que uno necesita para que sus parientes sobrevivan”, dijo Miguel Luz, familiar de víctimas.

Otras familias ni siquiera pueden llorar su duelo. verónica, mujer policía de la Ciudad de México, asegura que en su familia apenas superaban la muerte de su madre por un accidente cuando su hermano Olav, de 39 años de edad y diagnosticado con diabetes tipo 2, falleció por COVID. Este 19 de septiembre, el hombre cumpliría 40 años de edad.

“No, nos permitieron velarlo, no, por la contingencia de que murió por COVID. Económicamente tampoco tuve para los rosarios, aunque yo hubiera querido hacerlos tradicionalmente”, comentó Verónica Granados Yedra, mujer policía.

Con información de En Punto.

LLH