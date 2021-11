Mayoría de llamadas al número de emergencia 911 son falsas o de broma

Diariamente ingresan más de 22 mil llamadas al número de emergencia de la Ciudad de México (CDMX), el 911, de las cuales solamente 5 mil son para una emergencia real, las otras son falsas o son para realizar una broma.

Más de 17 mil llamadas entran a diario al 911; al mes son 470 mil, y son más de 5 millones 700 mil al año. Algunas de ellas no son contestadas, son bromas, acoso para las operadoras, marcajes por error y números equivocados.

Juan Manuel García, coordinador General del C5 de la CDMX indicó que cada operadora se encuentra atendiendo un incidente que no existe, es una unidad que potencialmente está retrasando la atención a una emergencia real.

Los menores de edad son quienes más llaman a la unidad de emergencia para hacer bromas.

“Siempre que los menores de edad se encuentran en un domicilio hay un incremento natural en el número de llamadas que les llamamos como ‘no procedentes’, no podemos restringir el servicio, no podemos bloquear teléfonos. Las llamadas de broma pueden durar 2 minutos, 2 minutos y medio. Ésas sí son, en términos del despachador, costosas. Hay ocasiones donde es obvio que se trata de una broma, la persona que pide una pizza, pero hay casos donde se hace el reporte de un incidente que realmente no existe, y son las más costosas, también se desvía recurso en campo para atender una emergencia que nunca existió”, señaló Juan Manuel García.

“Al día recibo un aproximado de 500 llamadas, nada más 70 son procedentes, bromas, acosos, a veces llaman para pedir algún apoyo porque inventan que hay disparos o que su mamá o hermanitos se cayeron de alguna parte, te marcan y cuando escuchan que es un hombre cuelgan la llamada, pero si es una mujer palabras muy fuertes las que te mencionan cuando se trata de acosar a una mujer aquí en la línea”, comentó Arlinda Esquivel, operadora del 911.